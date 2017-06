La Bourse de Tunis a débuté la séance de mardi dans le vert, le Tunindex affiche un gain de 0,27% à hauteur de 5855.06 points, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, TUNISIE LEASING grimpe de 2,98 % à 15,86 D, suivie par la BIAT et SAH qui gagnent respectivement 2,71% et 2,44% à 100 D et 15,10 D.

Dans le rouge, UADH perd 4,45% à 3,43 D, tout comme CELLCOM et CIMENT DE BIZERTE qui dévissent respectivement de 2,98 D et 2,42 D.