La Douane met en place une nouvelle plateforme électronique au profit des TRE

La Direction générale des douanes vient de mettre en place une nouvelle plateforme électronique dédiée à faciliter aux Tunisiens résidents à l’étranger l’accès aux différents services fournis par ses départements, selon des données présentées samedi au Bureau frontalier des douanes de Goulette Nord.

La mise en place de cette plateforme s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Direction Générale des Douanes et la Direction des statistiques et de l’informatique, en vue de développer les services destinés aux Tunisiens résidents à l’étranger, le renforcement de la transparence des procédures de contrôle, et la simplification des procédures d’accès, a indiqué le colonel Younes Bedoui, directeur de l’unité d’audit et de contrôle des systèmes informatiques au sein de la Direction Générale des Douanes.

La nouvelle plateforme propose trois services: Diptyque 2017, WADH3IYATI 2017 et Liste des effets importés 2017.

Le service Diptyque 2017 permet d’accomplir à distance les procédures nécessaires à l’obtention du permis de circulation. L’utilisateur est invité à remplir le formulaire en ligne et à présenter la demande imprimée (muni des documents requis) au guichet des agents des douanes en charge des formalités à bord, pendant la traversée vers la Tunisie.

Diptyque 2017 apporte un gain de temps considérable, puisque le temps de saisie et le délai de traitement des informations sont raccourcis.

WADH3IYATI 2017 permet, quant à lui, de connaitre la situation du véhicule vis à vis de la douane et de consulter les admissions temporaires de véhicules en Tunisie non apurées.

Quant au service ” Liste des effets importés 2017″, il est conçu afin de faciliter la déclaration et la vérification des biens importés. Ce service permet d’établir préalablement la liste des effets et objets à importer. L’utilisateur de ce service doit sélectionner dans une liste, les effets et objets à importer, préciser le nombre, l’état (neuf ou usagé) de chaque article, valider et imprimer le formulaire pour le présenter à l’entrée en Tunisie.

Afin de présenter ces services aux cadres et agents de la Douane, une session de formation s’est tenue, samedi, dans le cadre d’une série de sessions de formation sur cette question.

En marge de cette session, le colonel Younes Bedoui à invité les Tunisiens résidents à l’étranger à adhérer à cette plateforme, étant donné son importance dans la simplification des procédures douanières et des mécanismes de contrôle portuaire.