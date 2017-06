Samira Meraï annonce de mesures en faveur du développement du secteur de la santé à Gabès

Présidant samedi 10 courant le conseil régional de santé de Gabès, la ministre de la Santé, Samira Meraï, a annoncé plusieurs mesures visant à développer le secteur dans la région.

Elle a à ce titre indiqué qu’une délégation représentant des hôpitaux britanniques viendra, après Ramadan, en Tunisie pour réaliser le projet de création du nouvel hôpital universitaire à Gabès dont le coût est estimé à 180 millions de dinars.

“Des études sur les besoins sanitaires de la région seront menées en amont”, a-t-elle précisé, ajoutant qu’un centre de traumatologie et des grands brûlés sera construit dans le cadre de ce projet.

La ministre a par ailleurs fait savoir qu’un groupe de chinois s’est montré disposé à se lancer dans un projet de réhabilitation de la station thermale d’El Khebayet (délégation d’el-Hamma) dont le coût est estimé à 750 millions de dinars. Ce projet permettra de créer 3.200 postes d’emploi, a-t-elle affirmé.

Aussi, les établissements hospitaliers et de santé de la région seront dotés en 2017 de nouveaux équipements médicaux d’une valeur estimée à 4.5 millions de dinars.

Il s’agit également de transformer l’hôpital local de la délégation de Mareth en un hôpital régional (coût estimé à 5 millions de dinars) et de créer à partir de 2018 des unités médicales mobiles dans cette délégation ainsi qu’à el-Hamma et Menzeh Habib.

“Cinq postes à caractère universitaire seront créés dans cet hôpital qui deviendra un CHU”, a précisé la ministre.

Le renforcement du staff médical en médecins et l’acquisition de trois ambulances pour améliorer les services de santé et de médecine scolaire et universitaire et transporter le personnel médical, figurent également parmi les mesures annoncées en faveur de la région.

Samira Meraï a par ailleurs annoncé le démarrage à partir de 2018 des travaux d’aménagement de l’hôpital local de Matmata dont le coût s’élève à 5 millions de dinars ainsi que la création d’une unité d’urgence dans le centre médical de Ghannouch.

“Une salle de cathétérisme sera également construite dans l’hôpital régional de Gabès à partir du début de 2018”, a-t-elle ajouté, faisant savoir qu’un service de dialyse sera crée également en 2018 à Ouedhref.

Des représentants d’organisations nationales et de partis politiques ayant assisté au conseil ont déploré la situation “désastreuse” du secteur de la santé dans la région de Gabès. Ils ont pointé du doigt la pénurie des médecins généralistes et spécialistes et le manque d’équipements médicaux dans les hôpitaux.