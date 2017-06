Bizerte, c’est parti pour la récolte céréalière 2017

Samedi 10 juin 2017, Samir Taieb, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a donné le coup d’envoi de la saison de récolte dans le gouvernorat de Bizerte, où celle-ci devrait avoisiner les 2,3 millions quintaux, soit une hausse de 15% par rapport à 2016.

“Selon les prévisions du département de l’Agriculture, la récolte nationale de céréales pour l’année 2017 s’élèvera à 18 millions quintaux, soit une hausse de 5 millions de quintaux, en comparaison avec la saison écoulée”, souligne Taieb lors d’une manifestation organisée à l’occasion, dans une ferme domaniale située dans la délégation de Ghezala et s’étendant sur 788 hectares.

Il a rassuré, ainsi, que les mesures ont été prises afin d’assurer les conditions de réussite de cette saison, et ce, à travers l’aménagement de plus de 200 centres de collecte.

Le commissaire régional à l’agriculture à Bizerte, Khalifa Hammami, a fait état, dans ce cadre, de la mise en place de tous les équipements nécessaires et de l’aménagement des centres de collecte, dont la capacité de stockage est de l’ordre de 1,5 million de quintaux. Il s’agit également d’organiser certains programmes de formation au profit des agriculteurs et collecteurs dans des spécialités liées au stockage, à la maintenance des équipements de la récolte et à la prévention contre les incendies.

Accompagné des deux secrétaires d’Etat chargés respectivement de la production agricole et des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l’Agriculture a visité les centres de collecte à Menzel Bourguiba et consulté un graphique sur les terres domaniales agricoles dans la région et dénombrées à 591 terres, étalées sur une superficie estimée à 54.250 hectares

Il a pris connaissance du système de transfert des eaux du nord visant à assurer les besoins du pays en eau d’irrigation, à travers les systèmes de transfert et d’exploitation de l’eau potable.