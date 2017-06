Un fonds bilatéral d’aide à la coproduction d’oeuvres cinématographiques franco-tunisiennes annoncé mardi 13 juin

Le lancement d’un fonds bilatéral d’aide à la coproduction franco-tunisienne, permettant d’attribuer avant réalisation des subventions destinées à des longs métrages cinématographiques, sera annoncé lors d’une conférence de presse prévue le 13 juin 2017 à l’auditorium de l’Institut français de Tunis.

L’appel à projets sera clôturé en septembre prochain et la première réunion de la commission de sélection se déroulera pendant les Journées cinématographiques de Carthage début novembre 2017.

L’appui financier aux coproducteurs français sera alloué par le centre du cinéma et de l’image animée (CNC) et aux coproducteurs tunisiens par le centre national du cinéma et de l’image (CNCI). Cet appui sera cumulable avec les autres aides publiques existantes (avance sur recettes, aide aux cinémas du monde, aides régionales, etc.). Il devrait permettre d’aider 4 à 6 longs métrages.

Ce fonds bilatéral a été créé pour renforcer et accompagner la création tunisienne en pleine ébullition et favoriser les échanges cinématographiques entre les deux pays. Ces financements seront attribués sur une base sélective par décision commune des parties, après avis d’une commission professionnelle composée de 3 membres nommés par le CNC et 3 membres nommés par le CNCI.

A noter qu’une convention d’une durée de trois ans (2017-2019) a été signée le 9 Février dernier entre le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI). Elle s’inscrit dans le cadre de l’accord de coproduction conclu entre la France et la Tunisie en 1994.