Le gouvernement crée une Agence de formation dans les métiers du tourisme à Tunis

Une agence de formation dans les métiers du tourisme vient d’être créée à Tunis, en vertu d’un décret gouvernemental publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), le 6 juin 2017.

Il s’agit d’une entreprise publique à caractère non administratif et financièrement indépendante qui sera conjointement gérée par les ministères du Tourisme et de l’Artisanat et de la Formation Professionnelle et de l’emploi.

Le nouvel établissement aidera à perfectionner des ressources humaines dans les divers métiers du tourisme pour les adapter aux tendances du secteur à l’échelle régionale et internationale.

Selon le JORT, cette agence offre des services de formation et charge des compétences tunisiennes de mettre en œuvre des programmes de coaching et de formation destinés à des cadres touristiques d’autres pays. Elle sera dotée d’un système de veille pour assurer le suivi des nouveautés du secteur à l’échelle nationale et internationale.