Selon les dernières prévisions globales de marché (GMF – Global Market Forecast) d’Airbus, la flotte mondiale d’avions passagers d’une capacité supérieure à 100 sièges devrait plus que doubler au cours des 20 prochaines années (plus de 40.000 appareils), représentant une hausse de 4,4% par an pour la période 2017-2036.

Au cours de cette période, différents facteurs expliquent le besoin de 34.170 avions passagers et 730 avions cargo, d’une valeur globale de 5.300 milliards de dollars: nombre croissant de passagers prenant l’avion pour la première fois, hausse du revenu disponible consacré au transport aérien, expansion du tourisme, libéralisation de l’industrie, mise en place de nouvelles lignes et évolution des business models des compagnies aériennes.

Plus de 70% des appareils neufs seront des monocouloirs. Sur ce total, 60% permettront de répondre aux besoins de croissance du marché, et 40% viendront remplacer des appareils moins efficients en termes de consommation de carburant.

En raison du doublement de la flotte commerciale au cours des 20 prochaines années, 530.000 nouveaux pilotes et 550.000 nouveaux techniciens de maintenance seront nécessaires. En outre, cette croissance de la flotte constituera pour Airbus un véritable levier d’accélération du processus de développement de ses services à l’échelle mondiale. Airbus a étendu son réseau mondial de lieux de formation, qui est passé de cinq à 16 en l’espace de trois ans.

La croissance du trafic aérien est plus importante sur les marchés émergents tels que la Chine, l’Inde, les autres pays d’Asie et l’Amérique Latine, dont le pourcentage de croissance annuel est pratiquement deux fois plus important que celui des marchés établis de longue date (3,2%), notamment l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest. Les marchés émergents, qui totalisent à ce jour une population de 6,4 milliards par rapport à une population mondiale de 7,4 milliards, représenteront d’ici 2036 près de 50% de la consommation privée mondiale.

“Le transport aérien est remarquablement résilient aux chocs externes, et double tous les 15 ans”, a déclaré John Leahy, Chief Operating Officer Customers d’Airbus Commercial Aircraft. “La région Asie-Pacifique reste un moteur de la croissance, et le marché intérieur chinois deviendra le plus important au monde. Les revenus disponibles sont en hausse et, au niveau des économies émergentes, le nombre d’habitants voyageant en avion sera pratiquement multiplié par trois entre aujourd’hui et 2036.”

Au cours des 20 prochaines années, il est prévu que la région Asie-Pacifique prendra livraison de 41% des avions neufs, suivie de l’Europe, 20%, et de l’Amérique du Nord, 16%. Le nombre de personnes issues des classes moyennes va pratiquement doubler, atteignant près de cinq milliards, et la création de richesse rendra l’aviation encore plus accessible, notamment au sein des économies émergentes où il est prévu que les dépenses liées au transport aérien doubleront.

Sur le segment des bicouloirs, notamment la famille A330, la famille A350 XWB et l’A380, Airbus prévoit une demande de quelque 10.100 appareils, représentant une valeur de 2.900 milliards de dollars.

Sur le segment des monocouloirs, notamment la famille A320neo, Airbus prévoit une demande de quelque 24 810 appareils, représentant une valeur de 2.400 milliards de dollars. Les compagnies qui souhaitent accroître leur capacité en optant pour l’A321, l’appareil de plus grande capacité de la famille A320, bénéficieront de nouvelles opportunités grâce à l’A321neo, qui offre un rayon d’action de quelque 4.000 nm et une économie de carburant inégalée. En 2016, l’A321 a représenté plus de 40% des livraisons de monocouloirs et plus de 60% des commandes de monocouloirs.

La présentation du GMF est disponible sur www.airbus.com

NB: Les prévisions globales de marché (GMF) d’Airbus donnent une analyse détaillée des développements du transport aérien mondial, couvrant plus de 200 flux de trafic passagers et de trafic cargo, ainsi qu’une évolution de la flotte des utilisateurs dans le monde d’année en année, basée sur l’analyse des flottes de près de 800 compagnies aériennes (transport passagers) et 200 transporteurs de fret au cours des 20 prochaines années. Ainsi, les prévisions couvrent la demande en appareils du marché régional au segment des appareils de plus grande capacité, qui comprend aujourd’hui l’A380.