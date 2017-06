Orange Digital Investment lance une nouvelle initiative d’investissement de 50 M€ en faveur des start-up en Afrique

Avec Orange Digital Ventures Africa, le Groupe se dote d’un véhicule d’investissement dédié aux projets innovants early stage africains dans les domaines des nouvelles connectivités, de la fintech, de l’internet des objets, de l’énergie ou encore de la e-santé.

Orange (www.Orange.com) renforce sa stratégie de corporate venture en dotant son programme phare d’investissement dans les start-up, Orange Digital Ventures (http://DigitalVentures. orange.com), d’un nouveau volet dédié à l’Afrique. Dans le cadre de cette initiative, le Groupe engage 50 millions d’euros qui correspondent pour moitié aux investissements directs réalisés via son nouveau programme Orange Digital Ventures Africa; l’autre moitié étant consacrée à des investissements indirects au travers de fonds spécialisés sur l’Afrique.

Avec Orange Digital Ventures Africa, le Groupe se dote d’un véhicule d’investissement dédié aux projets innovants early stage africains dans les domaines des nouvelles connectivités, de la fintech, de l’internet des objets, de l’énergie ou encore de la e-santé. L’objectif est de cibler les start-up proposant des réponses aux enjeux fondamentaux de l’Afrique tout en faisant levier sur les atouts de l’opérateur sur le continent. Ce soutien concernera toutes les start-up innovantes, qu’elles soient géographiquement basées en Afrique ou qu’elles adressent les enjeux africains depuis un autre continent.

Le dispositif sera doté d’une équipe dédiée, basée à Dakar dès septembre prochain afin de répondre aux attentes de réactivité et simplicité des start-up. Cette nouvelle initiative souligne à la fois l’engagement d’Orange en Afrique, territoire de croissance où actuellement près d’un habitant sur dix est un client Orange, mais aussi sa volonté d’être un acteur toujours en pointe des écosystèmes numériques.

Elle vient renforcer les initiatives existantes d’Orange en matière d’open innovation en Afrique, comme les Orange Fab en Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, BIG en Jordanie pour faciliter les partenariats avec les start-up; le réseau d’incubateurs partenaires comme le CTIC à Dakar, la mise à disposition des API Orange sur le continent ou le Prix Orange de l’Entrepreneur Social pour récompenser les entrepreneurs sociaux en Afrique.

Pierre Louette, Directeur général délégué d’Orange et président d’Orange Digital Investment, commente: «Les nouveaux services et nouveaux business model en Afrique ont été dès le lancement d’Orange Digital Ventures une des thématiques d’investissement prioritaires de notre activité de corporate venture. Avec cette annonce, nous nous engageons encore un peu plus aux côtés de l’écosystème digital africain, qui porte comme partout et peut-être plus qu’ailleurs un enjeu de développement».

Les start-up pourront entrer en contact avec les équipes d’Orange Digital Ventures Africa via le site Internet http://DigitalVentures.orange. com.

