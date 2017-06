Farhat Horchani : Je dirai la vérité, rien que la vérité… aux médias

Farhat Horchani, le ministre de la Défense nationale, a réaffirmé, vendredi 9 juin, l’engagement de son département à fournir, en temps opportun, une information fiable et précise aux médias.

A ce propos, il a appelé l’ensemble des médias à prendre en considération les mesures préventives prises par le département pour garantir la confidentialité des opérations et garder le moral des militaires: “L’armée mène des opérations secrètes”, a lancé le ministre en marge de la clôture d’une session de formation organisée par l’Institut de Défense nationale au profit des rédacteurs en chefs de la presse locale et régionale.

Le ministre juge “nécessaire” d’engager un dialogue entre les différentes parties pour trouver un équilibre entre la transparence et le secret des opérations. Il a également appelé à adopter une politique de communication avec le citoyen afin de le sensibiliser à l’importance d’une telle stratégie.

Par ailleurs, Horchani a souligné que son département se penche, actuellement, sur l’élaboration d’un Livre blanc pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires. Il s’agit d’une stratégie nationale qui définit la politique militaire et sécuritaire et les orientations principales pour le développement des compétences opérationnelles et de renseignement du secteur de la sécurité et de la défense. “La stratégie a pour but de faire face aux nouvelles menaces et de protéger la sécurité nationale du pays”, a-t-il affirmé.

Le Livre blanc dresse, par ailleurs, les grandes lignes inhérentes à chacun des secteurs précités. Chaque secteur aura son propre Livre blanc qui comportera des grandes orientations, a expliqué Horchani.