Mosbah Helali : L’eau a un coût mais n’a pas de prix

Dans un entretien accordé à la TAP, le président-directeur général de la SONEDE souligne que “l’eau a un coût mais n’a pas de prix”, rappelant que pour préserver nos ressources hydriques, la SONEDE “a lancé au mois de mars 2017, une campagne pour la rationalisation de la consommation d’eau”.

Il a expliqué que la consommation d’eau potable représente 1 à 2% de la consommation quotidienne d’eau par personne, soit 1 à 2 litres d’eau bus sur 125 L utilisés par jour et par personne, ce qui signifie qu’il y a une grande marge pour une utilisation judicieuse de cette précieuse ressource.

Et de préciser que chaque tunisien dispose de 450 m3 d’eau par an seulement, bien en-dessous du niveau du stress hydrique ( mois de 1000 m3, par personne). En 2030, chaque tunisien ne disposera plus que de 350 m3 par an.