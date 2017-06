La Bourse de Tunis a débuté la séance de vendredi dans le vert où le Tunindex affiche un gain de 0,40%, à hauteur de 5818.46 points, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, ELECTROSTAR grimpe de 2,92% à 4,58 D, suivie par la SOPAT qui gagne 2,83% à 1,09 D, tout comme Tunisie Leasing qui se traite à 16,49 D, soit une performance de 2,67%.

Dans le rouge, AETEC chute de 4,76% à 0,800 D, suive par AMI et ALKIMIA qui affichent une perte respective de 2,89% et 2,88% à 9,05 D et 30,32 D.