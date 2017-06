Le Guide des inégalités socio-économiques dans le monde arabe au centre d’une réunion à Tunis

Une réunion sur le “Guide d’analyse et de mesure des inégalités économiques et sociales dans le monde arabe” s’est tenue jeudi 8 courant au ministère des Affaires sociales qui préside ce projet initié dans le cadre de la coopération technique entre la Tunisie et la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO).

Le projet est mené en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance et vise à jeter la lumière sur le rôle fondamental de l’égalité économique et sociale dans le processus de développement, à travers le renforcement des aptitudes des pays sélectionnés à analyser et mesurer les inégalités dans le genre ainsi que dans le revenu, la consommation, le patrimoine et les richesses et le bien-être.

Il est également axé sur la conception, le développement et l’exécution des politiques générales favorisant l’égalité économique et sociale; et se divise en trois parties consacrées aux définitions, aux méthodes de mesures et à une explication approfondie des disparités économiques et sociales.

La réunion consultative s’est déroulée en présence de représentants du ministère des Affaires sociales, de la CESAO et des autres ministères concernés.