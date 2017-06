En visite jeudi 8 juin 2017 dans le gouvernorat de Béja, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé une série de projets et de mesures au profit de la région.

Annoncés lors d’une session extraordinaire du Conseil régional du gouvernorat, ces mesures et projets englobent les domaines de l’agriculture, de l’infrastructure, de l’industrie, du commerce, de la santé, de l’environnement, du tourisme, de la jeunesse, des sports, du transport et des affaires foncières.

Les projets et mesures annoncées au profit du gouvernorat de Béjà sont comme suit :

AGRICULTURE :

– Le renforcement du taux d’adduction en eau potable dans les zones rurales du gouvernorat de Béja moyennant une enveloppe de 129 millions de dinars. Cette mesure va permettre l’augmentation à 98% du taux d’adduction en eau potable en milieu rural,

– La valorisation des périmètres irrigués publics dans les gouvernorats du nord moyennant une enveloppe de 46 millions de dinars,

– Le lancement d’une étude sur la création de villages forestiers dans le gouvernorat de Béja,

– La construction d’un barrage à Oued Khalled à Teboursouk,

– L’élaboration d’une étude sur la réalisation d’un port de pêche à Cap Negro,

– L’élaboration d’un projet de loi dans le cadre du budget de l’Etat pour l’exercice 2018 sur le règlement des dettes des agriculteurs et des marins-pêcheurs,

– L’adduction des zones rurales en eau potable moyennant une enveloppe de 2.853 millions de dinars,

– L’attribution à des structures la mission des travaux d’adduction en eau potable moyennant une enveloppe de 3.971 millions de dinars,

– L’aménagement de pistes vicinales dans les périmètres irrigués d’Aïn Younes et El-Herri moyennant une enveloppe de 1.64 millions de dinars,

– L’aménagement de terres agricoles moyennant une enveloppe de 11.64 millions de dinars,

– Le renforcement de l’exploitation des périmètres irrigués moyennant une enveloppe de 4.072 millions de dinars,

– La mobilisation d’une enveloppe de 28 millions de dinars au profit du gouvernorat de Béja dans le cadre du projet de gestion intégré destiné aux zones les moins développées dans les régions du nord-ouest et du Centre-Ouest, financé par la Banque Mondiale.

INFRASTRUCTURE :

– La construction d’un barrage à Oued Majerda sur la route régionale n°131 à Testour,

– La construction de 163 logements sociaux : 78 logements à Medjez El-Bab et 85 autre à Goubellat,

– La mise en œuvre d’un programme de modernisation des routes dans les zones municipales de Béja (5 millions de dinars), Medjez El-Bab (3 millions de dinars) et Nefza (un millions de dinars),

– Le renforcement de la route régionale n°62 reliant la route périphérique de Béja aux frontières du gouvernorat de Jendouba,

INDUSTRIE ET COMMERCE :

– La création d’une zone industrielle à la sucrerie-raffinerie de Béja sur une superficie de 20 hectares,

– L’accélération du rythme de création de la zone industrielle de Dougga sur une superficie de 50 hectares,

– L’actualisation de l’étude relative au projet de la plateforme économique à Henchir Semman au profit de la municipalité de Béja et la réalisation de ce projet sur des étapes. La réalisation de ce projet a été confiée au ministère de l’Industrie et du commerce,

– L’aménagement d’une zone industrielle à Henchir Boutoffeha. La réalisation de ce projet a été confiée à l’Agence foncière industrielle,

– La régularisation de la situation de 100 groupements d’habitation construits sur des terres domaniales à Béja et le relogement des habitants des bassins du barrage de Sidi El-Barrak et du barrage de Sidi Salem,

– La régularisation de la situation de 448 exploitants légaux de biens fonciers domaniaux agricoles,

SANTE :

– La construction d’un hôpital multidisciplinaire à Béja,

– La réhabilitation de l’hôpital régional de Medjez El-Bab,

AFFAIRES LOCALES ET ENVIRONNEMENT :

– La réalisation d’une station d’assainissement dans la zone rurale de Sidi Ismaïl moyennant une enveloppe de 2.5 millions de dinars,

– L’assainissement de la zone rurale de Oued Zarga : Construction d’une station d’assainissement moyennant une enveloppe de 5 millions de dinars et mise en place d’environ 12 kilomètres de canaux au profit de 500 habitants moyennant une enveloppe de 5 millions de dinars,

– Le raccordement de la zone industrielle de Medjez El-Bab à la station d’assainissement de Medjez El-Bab, à travers la mise en place d’environ 4 kilomètres de canaux moyennant une enveloppe de 2.2 millions de dinars,

– L’élargissement et la restauration des stations d’assainissement de Béja et Medjez El-Bab moyennant une enveloppe de 12 millions de dinars,

TRANSPORT :

– L’acquisition de 47 bus dans le cadre d’un marché public moyennant une enveloppe de 13.5 millions de dinars,

– La construction et l’aménagement de locaux techniques et administratifs dans la société régionale de transport de Béja moyennant une enveloppe de 2.5 millions de dinars,

– La reconstruction de la station de transport terrestre de Béja moyennant une enveloppe de 1.5 millions de dinars,

TOURISME :

– L’adoption dans les plus brefs délais des mesures nécessaires pour la relance du projet de réalisation d’une zone écologique dans la plage Zouarâa,

JEUNESSE ET SPORTS :

– La construction d’une salle couverte de sports individuels dans la délégation d’Amdoun,

– La restauration du centre de campement et des vacances de Zouarâa moyennant une enveloppe de 2.5 millions de dinars,

– L’aménagement du stade Bechir Ben Koussa de basketball moyennant une enveloppe de 600 mille de dinars,

– Le gazonnage du stade municipal de Téboursouk moyennant une enveloppe de 687 mille dinars,

– Le gazonnage du stade municipal d’Amdoun moyennant une enveloppe de 611.5 mille dinars,

– Le gazonnage du stade municipal de Goubellat moyennant une enveloppe de 727 mille dinars,

FINANCES :

– La construction du siège de la trésorerie régionale et de la recette des finances de Béja,

SOCIAL :

– La construction d’une unité locale de promotion sociale à Amdoun,

– La construction d’une maison des services de sécurité sociale à Nefza,

ENFANCE :

– La création d’un complexe pour enfants dans la délégation de Zahrat Madyen,

PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ :

– La réalisation de projets de développement intégré dans les délégations de Medjez El-Bab, Béja Sud, Béja Nord, Téboursouk, Goubellat et Tibar,

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI :

– La restructuration du centre de formation de la fille rurale de Medjez El-Bab moyennant une enveloppe de 1021 mille dinars,

– La restructuration du centre de formation professionnelle de Tibar moyennant une enveloppe de 355 mille dinars,

CRÉATION DE POSTES D’EMPLOI :

– La contribution au financement de 60 projets dans le cadre du programme d’autonomisation économique de la femme d’ici la fin de l’année 2017,

– La conclusion de 405 contrats dans le cadre du programme ” Contrat de la dignité “,

– Le financement de petits projets dans la région de Béja dans le cadre de la création d’emplois immédiats et le financement de 106 projets immédiats moyennant une enveloppe de 920 mille dinars,

– Le lancement d’une étude de développement des réseaux d’assainissement dans les délégations d’Amdoun et Geboullat et le renforcement des programmes de développement intégré à Amdoun après évaluation.