Au cours des 4 premiers mois 2017, la facture d’importation des produits alimentaires s’élève à 2,82 mds $

La facture globale d’importation des principaux produits alimentaires a connu une hausse de plus de 17% sur les quatre premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016, notamment pour le lait et dérivés et les viandes, selon l’APS citant les Douanes algériennes.

De janvier à avril 2017, l’Algérie a importé pour une valeur de plus de 545 millions de dollars en lait et produits laitiers (contre 311,85 millions de dollars sur les quatre premiers mois en 2016), ce qui représente une hausse de près de 75%.

Quant aux importations de viandes, elles se sont chiffrées à 96,65 millions de dollars (contre 72,22 millions de dollars), en augmentation de près de 34%.

D’autres produits alimentaires ont également vu leurs importations augmenter, c’est le cas des sucres et sucreries (en hausse de près de 20,1%); du café et thé (un bond de près de 18,5%); des légumes secs et autres (en hausse de 4%).

Au total, la facture globale des importations alimentaires s’établit à 2,82 milliards de dollars sur les 4 premiers mois de 2017 contre 2,62 milliards de dollars à la même période de 2016, en hausse de 7,8%, indique l’agence officielle.