Distribution : Voici les marges bénéficiaires des fruits secs fixées par le Commerce

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a décidé de fixer les marges bénéficiaires des fruits secs au niveau de la distribution, et ce à partir du jeudi 8 juin 2017.

Le ministère a averti, dans un communiqué publié jeudi, que toute infraction sera relevée, suivie et sanctionnée selon les dispositions de la loi n°36 de l’année 2015 relative à la réorganisation de la compétitivité et des prix.

Voici les marges bénéficiaires fixées par le ministère (le produit marge bénéficiaire en millimes/kg en gros au détail)

– Amandes 450 – 1.200

– Noix décortiquées ou non décortiquées 1.000 – 3.000

– Noisettes décortiquées ou non décortiquées 600 – 2.000

– Pignon 2.100 – 4.200

– Pistache décortiqué ou non décortiqué 1.100 – 2.300

– Raisins secs 450- 1.200.