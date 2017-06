Le marché débute en ce Jeudi 08 Juin dans le vert, où le Tunindex affiche un gain de 0,17% avec 5 792,53 points dans un volume transactionnel de 0,697 MTND.

Dans le vert, SIPHAT grimpe de 3% à 7,21 TND suivie par ESSOUKNA et MODERN LEASING qui gagnent respectivement 2,92% et 2,83% à 3,87 TND et 3,99 TND.

A la baisse, SIMPAR chute de 2,96% à 37,36 TND tout comme ALKIMIA et ARTES qui dévissent respectivement de 2,95% et 2,43% à 31,24 TND et 8 TND.