Tunisie : Hausse de 5% de la demande de produits pétroliers (avril 2016-avril 2017)

Entre fin avril 2016 et fin avril 2017, la demande nationale de produits pétroliers a enregistré une hausse de 5% pour se situer à 1.474 Ktep (kilotonne équivalent pétrole). Cette augmentation est principalement due à l’accroissement de la demande du gasoil (9%) et du GPL (7%), selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique, édition avril 2017, qui vient d’être publié par le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Cependant, la structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif durant la même période. La consommation de carburants routiers, à fin avril 2017, a augmenté de 7% par rapport à fin avril 2016, représentant 60% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de gasoil ordinaire a augmenté de 8%, celle d’essence sans plomb de 2% et de gasoil 50 de 15%. Le gasoil ordinaire couvre 66% de la demande totale des carburants routiers et participe à hauteur de 39% à la demande totale de produits pétroliers et 19% de la demande totale d’énergie primaire à fin avril 2017.

Par ailleurs, la consommation de GPL a augmenté de 7%, durant la même période, suite à la vague de froid de janvier 2017 accompagnée de chutes de neige contrairement à janvier 2016 où les températures ont été relativement douces.

La consommation de coke de pétrole a diminué de 8%. Celle de jet aviation continue à enregistrer une évolution positive synonyme d’une reprise progressive du secteur touristique après les deux attentats de 2015.

Une diminution de 2,5% de la demande totale en gaz naturel

S’agissant du gaz naturel, la demande totale a diminué de 2,5%, entre fin avril 2016 et fin avril 2017 en se situant à 1498 Ktep et ce suite à la baisse importante de la demande du secteur de la production électrique.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel et représente 67% de la demande totale en gaz naturel à fin avril 2017. La production électrique est en effet basée sur le gaz naturel.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a accusé une hausse de 5% pour se situer à 497 ktep suite à la hausse importante (7%) de la demande des clients de la moyenne et basse pression.

En ce qui concerne la consommation spécifique globale des moyens de production électrique (STEG+IPP /producteurs indépendants/), elle a enregistré une amélioration de 8%, entre fin avril 2016 et fin avril 2017, pour passer de 222 tep/GWh à 204 tep/GWh.

En effet, la baisse de la demande en gaz naturel du secteur électrique revient en partie à l’amélioration des performances des moyens de production électrique, conséquence de l’optimisation de l’exploitation du parc électrique.

Cependant, malgré la baisse de la demande en gaz naturel pour la production électrique de 6%, la production de l’électricité à partir du gaz naturel a enregistré une augmentation de 2%.