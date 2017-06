Bourse de Tunis : Le Tunindex gagne 0.05% au début de la séance du mercredi

Le marché débute la séance du mercredi dans le vert, où le Tunindex affiche un gain de 0.05% avec 5 774.91 points dans un volume transactionnel de 1.140 MTND, a fait savoir, mercredi l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, SOMOCER grimpe de 2.50% à 1.23 TND suivie par SIAME et ONE TECH HOLDING qui gagnent respectivement 2.34% et 2.01% à 2.18 TND et 9.60 TND.

A la baisse, MODERN LEASNG chute de 3% à 3.88 TND tout comme ESSOUKNA et STAR ASSURANCES qui dévissent respectivement de 2.92% et 2.89% à 3.65 TND et 127.30 TND, a indiqué MCP.