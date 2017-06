Le Fonds des catastrophes naturelles doit être activé maintenant, plaide le SYNAGRI

Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) appelle le département de l’Agriculture, ainsi que les autorités concernées à activer le Fonds des catastrophes naturelles, dont la création a été annoncée en février 2017, pour indemniser “les grands dégâts causés par les dernières pluies torrentielles”.

Il a recommandé, dans un communiqué, l’envoi de commissions régionales pour inspecter les cultures, évaluer les dégâts et accélérer l’indemnisation des agriculteurs “sinistrés à un moment de production de pointe”.

Le syndicat a fait état de sa disposition à coordonner avec les autorités et les commissions régionales pour concrétiser les instruments d’indemnisation.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, avait indiqué en mars dernier, devant les députés, que le Fonds des catastrophes naturelles -qui vise à indemniser les agriculteurs sinistrés- sera financé moyennant une enveloppe de 60 millions de dinars, dont 20 millions de dinars mobilisés par l’Etat et 20 MDT par les agriculteurs en plus d’une participation de la communauté nationale d’environ 20 MDT.