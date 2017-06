Diplomatie : Alger abrite une réunion ministérielle des pays voisins de la Libye

Les ministres des Affaires étrangères algérien, tunisien et égyptien ont tenu une réunion ministérielle à Alger, les 5 et 6 juin, autour de la question libyenne.

A cette occasion, ils ont passé en revue les efforts de leurs pays depuis la signature de la “Déclaration de Tunis pour un règlement politique global de la crise en Libye”, en vue de rapprocher les protagonistes, indique un communiqué du département des Affaires étrangères tunisien.

Selon ce document, Khemaies Jhinaoui a déclaré que l’initiative tripartite, lancée en février dernier, a permis de créer une dynamique à l’intérieur comme à l’extérieur de la Libye à travers notamment les rencontres et réunions régionales et internationales visant le lancement d’un dialogue inter-libyen sur la base de l’accord politique signé en décembre 2015.

Le ministre a, dans ce contexte, appelé à mieux coordonner la concertation entre les pays voisins de la Libye et à unifier l’effort pour aider les libyens à parvenir à un règlement politique, jugé “nécessaire” pour rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays. Il a rappelé l’adhésion de la Tunisie à l’effort international pour l’appui du processus politique en Libye sous l’égide des Nations unies.

Le ministre a cité en exemple les concertations menées par le président de la République, Beji Caid Essebi, lors de sa participation au Sommet de la Ligue arabe à Amman, au sommet islamique arabo-américain à Riyad et au sommet du G8 en Italie et dans lesquelles il a souligné la nécessité d’aider les libyens à parvenir, le plus vite possible, à un règlement.

Dans le même sillage, le ministre a souligné les efforts fournis par la diplomatie tunisienne en vue de rapprocher les points de vue des protagonistes libyens et éviter toute escalade de nature à porter atteinte au processus politique.