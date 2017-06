Le ministère des Affaires sociales indique, dans un communiqué publié mardi, que des majorations salariales dans les secteurs non couverts par les conventions collectives sectorielles ont été décidées.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs exerçant dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers.

Ces majorations, qui entrent en vigueur à partir du 1 août 2016, seront comme suit:

– Pour le régime de 48 heures par semaine: une majoration du salaire entre 28,704 D et 36,608 D par mois pour les agents d’exécution (à l’exclusion des salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG), 42,016 D par mois pour les agents de maîtrise et 54,912 D par mois pour les cadres.

– Pour le régime de 40 heures par semaine: une majoration du salaire entre 23,920 D et 30,507 D par mois pour les agents d’exécution (à l’exclusion des salariés payés au SMIG), 35,013 D par mois pour les agents de maîtrise et 45,760 D par mois pour les cadres.