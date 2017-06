Entretien Caid Essebsi-Chahed : Examen des mesures prises pour les examens nationaux et la saison des moissons

Les mesures prises pour assurer le bon déroulement des examens nationaux, de la période des moissons et de la saison touristique ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu mardi entre le président de la République Béji Caid Essebsi et le chef du gouvernement Youssef Chahed.

La rencontre a permis d’aborder la situation générale dans le pays et le programme d’action du gouvernement au cours de la prochaine période.

Les dernières nouveautés de la campagne anticorruption ont été, également, à l’ordre du jour. L’accent a été mis sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles pour permettre aux appareils sécuritaire et judiciaire d’accomplir au mieux leur mission et de hâter l’examen des affaires de corruption.