Suite à la visite de Mr. le Chef du Gouvernement à Sfax les 20 et 21 Avril 2017 et conformément aux décisions y afférentes, la Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax (S.E.A.C.N.V.S.) lance un appel à manifestation d’intérêt international : Réalisation et exploitation du projet de viabilisation, d’aménagement et de développement du site du projet TAPARURA.

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL N° 01/2017

