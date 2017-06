SEREPT modernise son infrastructure de communication

Le Premier Groupe d’exploration et de développement pétrolier Tunisien explore l’infrastructure de réseautage et de communication Avaya ‘Full Stack’.

Procédant à une refonte complète de son infrastructure de communication, Serept, l’une des plus anciennes et plus grandes sociétés d’exploration et de développement pétrolier en Tunisie, a mis en place une toute nouvelle infrastructure de réseautage et de communication Avaya ‘full stack’, pour accompagner sa croissance et succès futurs.

En utilisant Avaya Engagement Solutions and Networking, Serept a créé une infrastructure de communication unifiée et entièrement intégrée qui regroupe tous les sites tout en améliorant le service clientèle et l’esprit de collaboration horizontale.

Le projet a été déployé par la société DataBox spécialisée dans le déploiement des solutions de communications unifiées et partenaire d’Avaya en Tunisie.

Depuis ses débuts en 1931, Serept a développé plus de 244 puits de pétrole. Au fil des années, plusieurs différents systèmes de communication ont été gérés par plusieurs fournisseurs sur plusieurs sites à coût élevé, avec des fonctionnalités et des capacités de collaboration minimales.

Comme la société cherchait à continuer de se développer et de rationaliser les opérations pour un succès à long terme, elle a reconnu la nécessité d’un environnement de communication aussi bien unifié que standardisé. Serept avait une exigence ou plutôt un enjeu majeur: cette mise à niveau significative ne devait entraîner aucune perturbation des opérations en cours.

En tant que nouvelle base de réseau, Avaya Fabric Connect s’étend sur tous les sites jusqu’à la périphérie du réseau, fournit des niveaux de sécurité et de résilience plus élevés avec une bonne rationalisation de l’administration et la gestion du réseau. Avaya Wireless 9100 offre une connectivité sans fil, gérant les demandes de grande capacité tout en réduisant les besoins et les coûts d’équipement.

Pour contrôler qui accède au réseau, Avaya Identity Engine permet un accès différencié basé sur les rôles utilisateur et aide Serept à respecter les exigences réglementaires, offrant une véritable protection du réseau et atténuant le risque de perte de données et d’exposition aux vulnérabilités.

Une fois le socle du réseau terminé, la migration des communications analogiques vers les communications IP a été entamée avec l’installation de quatre passerelles analogiques qui ont permis d’éviter les perturbations. Une édition IP Office Server fournissait la solution idéale pour Serept, offrant ainsi des communications unifiées intelligentes, une croissance évolutive et une gestion transparente. IP Office a permis à l’entreprise de centraliser ses opérations de communication et de connecter facilement des succursales et des sites distants et d’ajouter rapidement des utilisateurs à partir du QG central.

«La technologie Avaya est réputée par sa robustesse et fiabilité. Il s’agit de la première implémentation d’Avaya dans l’industrie du gaz et du pétrole en Tunisie. Comme ce fut le cas dans les nombreuses solutions technologiques qu’Avaya avait déployées dans le monde entier, cette opération a été couronnée de succès», se félicite Amir Ballaaj, chef de Projet, Serept.

A Propos de Serept

Créée en 1931, Serept -Société pour la recherche et l’exploitation du pétrole en Tunisie- compte aujourd’hui plus de 500 employés. Il s’agit d’une opération multi-sites dont les activités les plus importantes comprennent l’exploitation du champ pétrolier «Ashtart», situé dans le golfe de Gabès.

A Propos d’Avaya

Avaya permet aux organisations les plus importantes au monde d’exécuter leurs applications de communication critiques en temps réel. En tant que leader mondial des solutions offrant une expérience de communication haut de gamme, Avaya dispose du plus vaste portefeuille de logiciels et services de centres de contact et de communication unifiées proposés dans des réseaux intégrés sécurisés, sur site, dans le cloud ou hybrides. Aujourd’hui, le monde numérique impose le recours à certaines formes de communications, et aucune société n’est mieux positionnée qu’Avaya pour les fournir.

www.avaya.com.

A Propos de DataBox

DataBox, filiale du groupe TELNET et certifiée TL90000/ISO9001, opère dans l’ingénierie et les services dans le domaine des réseaux et des télécommunications.

Créée en 1996 avec des bureaux en Tunisie et en France, DataBox est l’un des leaders dans le secteur des intégrateurs systèmes et fournisseurs de solutions de réseaux servant à la fois les entreprises et les opérateurs sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.

DataBox est spécialisée dans le déploiement de réseaux de communications unifiées (UC) et de solutions clés en main pour les opérateurs de télécommunications fixes et mobiles.