La Tunisie participe aux travaux de la 106e session de la conférence internationale du travail

La Tunisie est représentée par une délégation tripartite présidée par le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi et composée de représentants du gouvernement, de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Plusieurs questions sont inscrite à l’ordre du jour de la conférence dont la présentation du rapport du directeur général du bureau international du travail sur le thème “travail et changements climatiques : l’initiative verte”.

Les participants discuteront, également, de sujets ayant trait à l’immigration de la main-d’œuvre, à l’emploi et au travail décent au service de la paix.

L’actuelle session procédera au suivi de la mise en œuvre de la déclaration de l’organisation internationale du travail (OIT) adoptée en 2008 sur “la justice sociale pour une mondialisation équitable”.

L’avant dernier jour de la conférence (15 juin) sera marqué par la tenue du sommet sur le monde du travail qui jettera la lumière sur l’initiative “Les femmes au travail” lancée dans le cadre du Centenaire de l’OIT.