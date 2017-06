Chahed et Le Drian d’accord sur la nécessité de la poursuite de la conversion des dettes en projets de développement

Réunis, lundi au palais du gouvernement à la Kasbah, le Chef du gouvernement, Youssef Chahed et le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont souligné l’importance de la poursuite de l’expérience de la conversion des dettes en projets de développement économique et social.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la rencontre a permis d’examiner l’évolution des relations de coopération tuniso-française et les moyens de les consolider.

A cette occasion, les deux responsables ont convenu de tenir la première réunion du Conseil tuniso-français du dialogue politique d’ici la fin de 2017.

D’après le même communiqué, la rencontre a aussi donné lieu à un échange de vues sur l’ensemble des questions régionales.

Le Drian a saisi l’occasion pour saluer les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique et les efforts déployés par le gouvernement d’Union nationale en matière de lutte contre le terrorisme et la corruption.