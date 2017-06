SONEDE : un plan d’action pour améliorer l’alimentation en eau potable dans le gouvernorat de Bizerte

La Sonede a mis en place un plan d’action destiné à éviter les perturbations dans la distribution de l’eau potable, comportant plusieurs interventions au niveau de 139 systèmes d’eau répartis sur toute la République, à travers le forage de nouveaux puits, la mise en place de nouvelles conduites et d’équipements éoliens, moyennant un coût global de 120 millions de dinars.

Dans un communiqué publié lundi, la société a indiqué que le gouvernorat de Bizerte, qui compte 144771 abonnés et dont le taux d’approvisionnement en eau potable par la Sonede s’élève à 100% dans le milieu urbain et à 82,7% dans le milieu rural, figure parmi les gouvernorats qui connaissent des perturbations dans la distribution de l’eau potable, en l’occurrence au niveau des délégations de Ras Jebel, Alia, Menzel Jemil et Rafraf.

Six projets y ont été engagés par la Sonede, d’un cout global s’élevant à 26 millions de dinars, dont deux ont été finalisés et entrés en exploitation et quatre en cours de finalisation. Ces projets consistent en la mise en place de 35 km de conduites de transfert et de distribution d’un diamètre allant de 300 à 1000 mm, la construction d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 5000 m3 , outre l’installation de nouveaux équipements de pompage, et la mise en exploitation du nouveau puits profond de la région d’El Azib.

La délégation de Sejnane, qui souffre d’une carence aiguë en ressources en eau, sera approvisionnée à travers sa station d’épuration entrée en exploitation expérimentale, en mai 2017.

Ces interventions permettront d’éviter les perturbations enregistrées durant les années précédentes dans les délégations sud du gouvernorat et dans la délégation de Sejnane et d’approvisionner ces régions qui s’alimentent actuellement à travers un seul canal de transfert au niveau du canal de Bizerte.

Par ailleurs, dans l’objectif d’augmenter le taux d’approvisionnement en eau potable dans le milieu rural du gouvernorat de Bizerte à 97%, un projet de transfert d’eau vers les zones non-approvisionnées, est programmé d’un cout global avoisinant 170 millions dinars. Le démarrage des travaux relatifs à ce projet est prévu durant l’année 2017.

La Sonede a également engagé un programme d’entretien des réseaux de transfert et de distribution des eaux, et mobilisé des équipes techniques spécialisées, pour garantir la rapidité et l’efficacité des interventions en cas de pannes imprévues, et le suivi quotidien des niveaux de remplissage des réservoirs en eau potable, pour un approvisionnement optimal des clients.

La Sonede met également à disposition de ses clients un numéro vert gratuit 80 100 319, pour tout renseignement ou réclamation.