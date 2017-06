Abdelkéfi et Arfaoui examinent les projets d’équipement en cours

Le suivi des programmes et projets prévus pour la période à venir a été au centre d’une réunion tenue lundi entre Mohamed Fadhel Abdelkéfi et Mohamed Salah Arfaoui, respectivement ministres du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement territorial.

Il ont notamment examiné le projet de deuxième génération du programme d’aménagement des agglomérations qui cible environ 1.400 quartiers moyennant une enveloppe de 1,2 milliard de dinars et le projet de l’école supérieure des ingénieurs de Bizerte.

L’entretien a également porté sur les projets décidés par le chef du gouvernement lors de ses visites aux régions en plus du suivi du taux d’avancement du programme spécifique du logement social.

Il s’agit en outre des projets dans le secteur de la santé dont la construction de plusieurs hôpitaux à Sfax, Jendouba, Gafsa et Béja.

Dans le cadre du suivi des résultats de la conférence de l’investissement Tunisie 2020, les deux ministres ont pris connaissance de l’avancement des négociations avec les bailleurs de fonds des projets du pont de Bizerte et de l’autoroute qui reliera le centre du pays.

Les deux ministres ont également souligné l’importance de poursuivre la coordination entre leurs deux départements afin de parachever la réalisation des projets programmés dans les délais fixés.