Enseignement : Futurs bacheliers, ceci devrait vous intéresser!

En prévision de la rentrée universitaire 2017/2018, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, lundi 5 juin 2017, qu’il offre 66 bourses pour étudier en France et en Allemagne.

Il annonce, également, que 120 places seront réservées pour les lauréats du Baccalauréat 2017 qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à l’Ecole Préparatoire des Etudes Scientifiques et Techniques (IPEST).

Les bacheliers souhaitant bénéficier de ces bourses ou accéder à l’IPEST seront sélectionnés sur la base de leurs résultats du bac, précise l’Enseignement supérieur.

Par ailleurs, les bacheliers désireux de poursuivre leurs études à l’IPEST, en France ou en Allemagne sont appelés à déposer leurs dossiers de candidature, du 3 au 7 juillet 2017, sur ce site: www.orientation.tn. Les résultats seront proclamés le 7 juillet 2017 sur ce portail.

Parmi les 66 bourses offertes:

– 36 bourses seront accordées pour des études en France dont 30 pour suivre un cycle préparatoire d’ingénierie et d’études commerciales, 3 pour étudier la littérature et la civilisation française à la Sorbonne et 3 autres pour une double licence.

– 30 bourses seront accordées pour les bacheliers souhaitant poursuivre des études d’ingénierie en Allemagne.

Le ministère informe, par ailleurs, que pour accéder à l’IPEST, les candidats des sections Mathématiques, Sciences expérimentales et Techniques doivent avoir une moyenne finale supérieure ou égale à 16/20 à la session principale du bac.

Pour ce qui est de la section “sciences expérimentales”, ils doivent avoir une moyenne supérieure ou égale à 14/20.