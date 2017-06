Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui s’est entretenu, lundi avec son homologue français Jean-Yves Le Drian. “Il s’agit d’un acte politique que souhaitait le président Macron pour marquer la place prioritaire qu’accorde la France à la Tunisie”, a déclaré le ministre français à l’issue de l’entrevue. “La Tunisie est une priorité pour la France qui se manifestera avant la fin de l’année par la première réunion du conseil de coopération franco-tunisien”.

Pour Le Drian, ce rendez-vous est la meilleure manière d’évaluer les engagements mutuels entre les deux pays. Ce conseil réunira, en plus des ministres des Affaires étrangères, les ministres de l’économie et, si possible, les ministres de l’éducation des deux pays, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie française a salué le combat “considérable et tout à fait respectable” de la Tunisie pour la démocratie, affirmant que “la France souhaite accompagner la Tunisie dans ce combat”.

Il a insisté sur le renforcement de la coopération sécuritaire, particulièrement dans le domaine du renseignement, et le besoin de poursuivre l’action en commun dans la lutte contre le terrorisme qui a touché les deux pays.

Sur la situation en Libye, Le Drian a relevé que la France et la Tunisie conviennent de la nécessité de faire prévaloir une solution politique inclusive, sur la base de l’accord de Skhirat, et qui permet à la Libye de garder son intégrité territoriale et d’avoir en même temps des instances de gouvernance lui garantissant une vie plus sereine.

Il a affirmé dans ce contexte, le soutien de la France à l’initiative du président Béji Caid Essebsi sur le règlement de la crise libyenne.

Le ministre français des Affaires étrangères a, en outre, souligné l’attention que son pays porte à la mise en œuvre de la loi anticorruption, un élément essentiel, selon lui, de l’image de la Tunisie démocratique.

Jhinaoui a pour sa part indiqué que la réunion a également, porté sur la prochaine réunion des deux chefs de gouvernement tunisien et français et sur le lancement du nouveau conseil pour la coopération bilatérale avant la fin de l’année en cours.

Il a indiqué que les préparatifs pour la première réunion de ce conseil ont démarré ce lundi et se poursuivront avec les ambassadeurs et les experts afin d’aboutir à des résultats concrets en vue de développer les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la France.

Le ministre français de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est directement, rendu, à son arrivé dimanche à Tunis, accompagné de Jhinaoui, au mémorial érigé en souvenir des victimes de l’attentat terroriste du 18 mars 2015 au musée de Bardo où il a déposé une gerbe de fleurs.

Le Drian effectue une visite de travail de deux jours, à l’invitation de son homologue tunisien. Il s’agit, de son premier déplacement en dehors de l’Europe depuis sa nomination à la tête du département français des Affaires étrangères. sa visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, trois semaines après l’entrée en action du gouvernement d’Emmanuel Macron.