Et de 4 pour Tunisie Telecom à Bizerte

Tunisie Telecom se rapproche davantage de sa clientèle à Bizerte à travers son nouvel Espace «La Corniche», situé au cœur de la zone touristique caractérisée par un nombre important d’habitants et de clients et jouxtant 4 grandes cités, à savoir Cité Ain Meriem, Essaha, Sidi Salem et Ennadhour.

Cet espace offre une très large gamme de services de téléphonie Mobile, Fixe et DATA à près de 50.000 habitants.

Attrayant et moderne, l’espace TT «La Corniche» offre un contact facile avec la clientèle, expose des terminaux pour effectuer des tests, et contient un espace de connexion haut débit.

L’espace TT «La Corniche» est le 4ème Espace de Tunisie Telecom dans la ville de Bizerte et le 7ème dans l’ensemble de ce gouvernorat.

Tunisie Telecom, qui a fait de la proximité une de ses valeurs, ne cesse de renforcer sa présence régionale sur tout le territoire tunisien.