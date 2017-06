Une mission de Formation & Networking dans la région Wallonie-Bruxelles en Belgique

Dans le cadre de l’accord de partenariat interentreprises pour l’exportation signé entre la Tunisie et la Fédération de la Wallonie du Royaume de la Belgique, le CEPEX en collaboration avec l’agence gouvernementale Belge Wallonie Bruxelles International « W.B.I » et l’agence d’exécution privée mandatée « FOPROCI S.A.B.L » organise au bénéfice des 5 entreprises tunisiennes une mission de formation et de Networking dans la région de Wallonie-Bruxelles du dimanche 09 au samedi 15 juillet 2017.

La mission en Belgique nommée « La Santé Humaine et les Technologies Liées » porte sur un programme aussi riche que varié portant sur des sessions de formation, visites d’institutions de renommée internationale et des contacts de Networking avec des professionnels de la région Wallonne.