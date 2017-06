La Tunisienne Myriam Ben Salah nommée curatrice du “Prix Abraaj Group Art” 2018

La Tunisienne Myriam Ben Salah, installée à Paris, a été nommée curatrice de la 10ème édition du prestigieux prix “Abraaj Group Art” prévue en 2018 aux Emirats arabes Unis (EAU), lit-on sur le site art Dubaï.

La nouvelle commissaire de ce prix annuel sera chargée de travailler avec les artistes choisis du groupe “Abraaj”, une fois qu’ils auront été sélectionnés et de préparer une exposition collective à Art Dubai l’année prochaine.

Myriam Ben Salah, curatrice et écrivaine, coordonne depuis 2009 des projets spéciaux et des programmes publics au Palais de Tokyo à Paris, en mettant particulièrement l’accent sur l’art, la vidéo et les initiatives de publication. Elle est également rédactrice en chef de l’édition internationale de Kaléidoscope Magazine.

Selon les propos de la présidente du Prix d’art du groupe Abraaj, Dana Farouki publiés sur le site Art Dubai “cette année le choix a été difficile, avec le nombre important de candidatures de curateurs issus de plus de 41 nationalités”, qualifiant “la candidature de Myriam de distinguée”.

“Abraaj group” est une plateforme de production qui offre aux artistes la possibilité de réaliser des projets ambitieux. Chaque année, Abraaj Group décerne une somme de 100.000 dollars à un artiste gagnant pour développer une nouvelle commission et 10.000 dollars à trois artistes présélectionnés pour soutenir le développement de leur pratique artistique. Le travail de l’artiste gagnant est dévoilé à chaque édition d’Art Dubai et est complété par une exposition d’œuvres des trois artistes présélectionnés.