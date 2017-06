Débat sur les ressources marines et le developpement durable, le 6 juin 2017, à Sfax

“Les ressources marines et le développement durable” feront l’objet d’une soirée de débat organisée, le 6 juin 2017, à Sfax, à l’initiative du Centre d’Information des Nations-Unies en Tunisie et en collaboration avec l’Association d’Education Relative à l’Environnement de Hammamet (AERE) et l’association de continuité des générations (AGC) à Sfax.

Cet événement vise à informer et sensibiliser le public sur les thématiques figurant à l’ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur les Océans qui aura lieu du 5 au 9 juin 2017, au siège de l’organisation à New York, dans l’objectif d’accélérer la réalisation de l’Objectif de Développement Durable (ODD) 14: “Conserver et utiliser de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable”.

La réunion de Sfax sera une occasion de débattre des “enjeux et défis relatifs à la mise en œuvre de l’ODD-14 en Tunisie, l’impact de la pollution sur les ressources marines, la durabilité du littoral et l’exploitation durable des ressources halieutiques”.