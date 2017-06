“Briser le tabou : lutter contre la traite des êtres humains”, thème d’une conférence de presse le 7 juin

La campagne “Briser le tabou”, qui s’inscrit dans le cadre du projet “Briser les chaines : lutter contre la traite des êtres humains” sera présentée, mercredi 7 juin à Tunis, lors d’une conférence de presse organisée par avocats sans frontières, le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) et l’association NOVACT (Institut international de soutien des mouvements non violents).

Selon les organisateurs, cette campagne s’étalera sur trois mois et visera à sensibiliser la population sur les risques de la traite actuellement et les diverses formes qu’elle revêt.

La campagne se compose de 2 spots (télévisé et radio) ainsi que de 4 événements dans les villes de Tunis (9 juin), Le Kef (10 juin), Sousse (11 juin) et Sfax (12 juin).

Etant difficile d’identifier ce phénomène à cause des victimes marginalisées, le sujet de la traite reste encore largement tabou. Une loi organique n°2016-61 publiée en août dernier et la mise en place d’une instance de lutte en février dernier offrent pourtant un cadre légal à la lutte contre la traite.

Les bases légales de l’action étant désormais posées, la nécessité de la sensibilisation devient urgent afin de favoriser aujourd’hui la prise de conscience et la prévention de la population, clefs de voûte dans la lutte contre un phénomène qui va à l’encontre des droits les plus fondamentaux des individus.