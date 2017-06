Journée mondiale de l’environnement : “Zones urbaines et changements climatiques au cœur d’un débat”

L’Association des Amis du Belvédère (AAB) organise, mardi 6 juin à la Municipalité de Tunis à La Kasbah, une journée d’étude sur l’adaptation des zones urbaines aux changements climatiques, en partenariat avec la Municipalité de Tunis.

Pour la secrétaire générale de l’Association, Emna Charfi, cet événement, qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale et mondiale de l’environnement (le 5 juin de chaque année), constitue une première expérience dédiée à l’encadrement et la formation des fonctionnaires des collectivités locales en matière d’élaboration de politiques et de conception de stratégies adaptées aux changements climatiques.

L’association projette d’organiser des rencontres similaires dans les différentes régions du pays, a-t-elle ajouté, relevant qu’il s’agit de d’aider à améliorer les compétences des fonctionnaires dans ce domaine pour qu’ils puissent exploiter au mieux les fonds accordés par les organisations internationales pour financer les actions d’adaptation à ce fléau universel.

“Nous devons œuvrer tous pour changer les comportements et les mauvaises pratiques qui contribuent à l’aggravation des effets des changements climatiques”, a encore déclaré la responsable de l’AAB

Des experts spécialisés dans le domaine de changements climatiques interviendront à cette journée d’étude et plusieurs thématiques seront abordées, dont “les impacts des changements climatiques sur les zones urbaines” et “le rôle du Fonds Vert pour le Climat dans l’adaptation aux changements climatiques dans les pays en voie de développement”.