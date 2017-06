Après l’épisode Chahed, les navets ramadanesques…

Pratiquement à chaque début de ramadan, je rédige a peu près le même papier. Et ce papier est consacré à la médiocrité des feuilletons qui meublent nos soirées ramadanesques. Il y a bien MOUFIDA et ses rejetons qui sortent du lot, mais c’est quand même violents les rapports entre les personnes dans cette série. Et je vous avouerai que je suis restée sur ma faim depuis que le PM a pris une décision courageuse la veille du mois sacré: pourquoi l’a-t-il prise, pourquoi aussi tard et dans quel objectif et surtout que tout le monde savait tout sur tout le monde?

Et si les séries ramadanesques ont un succès mitigé, l’action de YC a eu un énorme impact positif, mais les gens sont restés sur leur faim comme toutes ces personnes qui jeûnent depuis une semaine. Les gens attendent l’appel de CHAHED comme l’appel à la rupture du jeûne, en attendant se rassasient de fakenews qui s’étalent sur les colonnes de la plus grande agence de presse gratuite sortie de l’esprit génial d’un jeune étudiant américain…

Et maintenant YOUSSEF !, est-ce qu’on va finir par connaître le vrai père du fils de MOUFIDA alors que des soi-disant hommes politiques et d’affaires jouent le rôle de boites vides de SAMI FEHRI? D’ailleurs, ce sacré SAMI semble jouer avec les nerfs de ceux qui croient manipuler les uns et les autres, à l’image d’un BCE qui, avec le bénéfice de l’âge, se joue merveilleusement de tous et j’espère que le seigneur lui prête longue vie pour nettoyer ce pays de ses agresseurs, entre autres:

Le ZOUKI de service qatarisé à l’extrême qui maintenant se trouve aujourd’hui dans le champ de visée de nos amis algériens (je vous promets qu’ils ne le rateront pas le bougre).

Le GOUROU aux mains pas si propres que ça et qui est à la merci d’une crise de nerfs de la NSA. Curieux qu’on retrouve une consonance féminine dans l’appellation de la plus grande agence de sécurité mondiale!

Enfin et c’est là que cela devient vraiment délicieux, c’est dans ce parti créé pour l’occasion qui aujourd’hui étale ses tripes au grand jour et s’oppose à YOUSSEF et se comporte comme un Témoin à charge! Pourquoi? La réponse serait-elle à CARTHAGE? DIEU seul sait.

Alors messieurs, mesdames, on n’a pas les moyens des tweets trumpiens et on doit travailler pour vivre voire survivre et faire tout pour que l’épisode CHAHED devienne un feuilleton de qualité supérieure à l’interminable «chatte des gouttières» turque! Encore eux, décidément ils sont partout ces gens-là.