Le Service Client Orange Tunisie décroche la 1ère certification COPC en Tunisie grâce à la Voix de ses clients

Le Service Client Orange Tunisie a obtenu la certification COPC CSP Standard* «Customer Operations Performance Center », norme rigoureuse de gestion opérationnelle. Développée par des managers senior de plusieurs compagnies : American Express, Compaq, Dell, Intel, Microsoft, la norme COPC est un système de gestion de la performance centrée sur la voix du Client. Elle définit l’ensemble des processus et mesures à maîtriser pour garantir l’efficience opérationnelle, l’amélioration continue des performances et de la satisfaction des Clients.

« La satisfaction de nos Clients, l’engagement de nos collaborateurs et l’efficience opérationnelle sont au cœur de nos préoccupations. En ayant le COPC, le Service Client Orange Tunisie démontre sa capacité à être à l’écoute de ses Clients, en réalisant notamment des sondages de satisfaction et en prenant en compte leurs suggestions. Nous avons pu réaliser des améliorations importantes de la qualité de service en apportant notamment une réponse rapide et efficace à nos clients, en diversifiant les canaux de contacts avec un intérêt particulier pour le digital dans l’objectif de faire vivre une meilleure expérience possible à nos clients. » a déclaré Selma Ben Zineb, Directrice des Services Clients d’Orange Tunisie.

Le Service Client Orange Tunisie a pu obtenir ce certificat COPC grâce à l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs. Cette certification témoigne de la volonté du Service Client à se distinguer en permanence par la réalisation de hautes performances dans la gestion opérationnelle et de l’intérêt qu’il porte à ses Clients.