Consommation : Les prix des légumes ont bondi de 79% entre 2010 et avril 2017

L’alimentaire et l’habillement sont les produits qui ont subi la plus forte inflation depuis 2010, estime l’Observatoire tunisien de l’économie.

Dans le Top 5 des produits ayant connu la plus grande inflation entre janvier 2010 et avril 2017, établi par l’Observatoire, nous trouvons 3 produits alimentaires et 2 articles d’habillement. En effet, les légumes ont connu une augmentation soutenue des prix et constituent le produit qui a le plus progressé depuis 2010, avec un bond enregistré au niveau des prix de 79,3%.

Parallèlement, les fruits ont aussi connu une inflation très importante avec une évolution des prix de 63,5%, bien qu’une certaine stabilisation des prix ait eu lieu depuis septembre 2016. Les huiles alimentaires ont connu une augmentation des prix de 65,2% depuis 2010, avec une nette accélération depuis octobre 2016.

D’un autre côté, les articles d’habillement ont connu aussi, une forte inflation entre 2010 et avril 2017 avec une hausse des prix de 60,6% et de 70,4%, respectivement pour les vêtements et les accessoires d’habillement.

D’après l’observatoire, alors que l’ensemble du panier des ménages a augmenté de 36,3 % entre janvier 2010 et avril 2017, certains produits ont connu une forte inflation allant jusqu’à 80% depuis 2010, ce qui confirme le sentiment général d’une augmentation du coût de la vie par la population.