Prévention/traitement de la toxicomanie : Le centre de Jebel Oust d’écoute bientôt opérationnel

Les travaux de réaménagement du centre de Jebel Oust d’écoute, de prévention et de traitement de la toxicomanie “El Amal” à Jebel El Oust (gouvernorat de Zaghouan) devront démarrer dans les prochaines semaines et ce dans le cadre d’une convention signée mercredi entre le ministère de la santé et le club Rotary “Tunis Hope”.

En vertu de cette convention, le club Rotary “Tunis Hope” procédera au réaménagement du centre, l’équipement de quelques unes de ses unités et la formation de ses cadres par des spécialistes étrangers dans le traitement de la toxicomanie, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

Il a été également convenu de former un comité de pilotage mixte pour garantir le suivi du réaménagement du centre créé depuis 2000 avec une capacité d’accueil de 52 lits et fermé en juillet 2011 pour des raisons logistiques.

A noter que le chef du gouvernement Youssef Chahed avait annoncé au mois de février dernier la réouverture du centre El Amal et ordonné l’ouverture de la mini-station thermale de Jebel Oust qui n’a pas été exploitée depuis 2008 et dont le coût de réalisation a atteint 1.2 million de dinars.