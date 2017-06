Finance : Oddo Tunis devient ODDO BHF Tunis

Après trois acquisitions successives en Allemagne -Seydler Bank en janvier 2015, Meriten Investment Management GmbH en juillet 2015 et BHF-Bank en mars 2016-, le Groupe Oddo change de nom et devient ODDO BHF, entraînant dans son sillage un changement de dénomination pour sa filiale tunisienne qui prend désormais le nom de ODDO BHF Tunis.

Le groupe franco-allemand compte aujourd’hui 2.300 personnes basées en Allemagne et en France, mais également en Tunisie, où ODDO BHF Tunis dénombre 200 analystes financiers et informaticiens, chiffre en progression constante.

Reconnue pour son excellence en matière de gestion privée et pour sa proximité avec le Mittelstand, les entreprises de taille intermédiaire qui font le succès de l’Allemagne à travers le monde, BHF-BANK constitue aujourd’hui la pierre angulaire de l’implantation du groupe. Elle apporte son expertise à l’ensemble des sociétés d’ODDO BHF dont sa filiale tunisienne. En plus de ses métiers historiques, le groupe exerce des activités dans le domaine du crédit, des financements à l’export et du financement d’acquisition.

Philippe Oddo, associé gérant de ODDO BHF, indique que «Notre Groupe franco-allemand a une grande connaissance des deux marchés les plus importants de la zone euro qui représentent 60% de la capitalisation boursière. Nous avons augmenté nos capacités d’investissement en recherche et en systèmes d’information et nous avons la volonté d’apporter nos nouvelles expertises».

En Tunisie, l’expertise du groupe permet à ODDO BHF Tunis de renforcer ses capacités de conseil aux entreprises tunisiennes désireuses d’exporter sur la zone euro ou à la recherche d’investisseurs pour le déploiement de leurs activités à l’international. Les équipes s’appuient pour cela sur une excellente connaissance de la zone et de ses acteurs économiques. Elles bénéficient en outre des meilleurs outils informatiques et d’analyse financière lui permettant d’offrir pertinence et réactivité à l’ensemble de ses clients.

——————

À propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d’une histoire de plus de 150 ans. Il est issu d’une entreprise familiale française qui s’est construite sur cinq générations d’agents de change et d’une banque allemande spécialiste du Mittelstand.

Avec 2.300 collaborateurs et plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers basés sur un fort investissement dans les expertises de marché: banque privée, gestion d’actifs, banque de financement et d’investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60% par la famille Oddo et à 30% par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme.

Au 31/12/2016, ODDO BHF a dégagé un produit net bancaire de 577 millions d’euros et un résultat net après impôts de 136 millions d’euros. Le Groupe dispose de plus de 814 millions d’euros de capitaux propres. Le montant total des capitaux sous gestion dépasse, lui, le chiffre de 100 milliards d’euros.