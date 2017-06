Pour le management de l’UIB, l’exercice 2016 constitue le début d’une nouvelle étape dans la réalisation des objectifs de son plan de développement: faire de l’UIB une banque plus solide, durable et plus rentable.

Avec un PNB de 247,8 MDT, en progression de 14,3%, l’UIB affiche un résultat net de 75,8 MDT, en hausse de 18,4% en dépit d’une ponction de 7,9 MDT correspondant à la contribution exceptionnelle de la loi de finances 2017. Avec ce résultat net, la banque enregistre ainsi un dépassement de 10 MDT par rapport aux prévisions.

La hausse du PNB s’explique par l’amélioration sensible de la marge sur commissions -qui a totalisé 81 MDT ce qui correspond à une progression de 39,1%- et des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement totalisant 25,1 MDT, en hausse de 29%.

Kamel Néji, directeur général, explique les performances financières de l’UIB par la maîtrise des coûts d’exploitation, par la qualité de son portefeuille et par la bonne maîtrise du risque qui est resté sous contrôle.

Kamel Néji soulignera également au cours de l’AGO que «l’ensemble des ratios et seuils réglementaires prévus par les Circulaires BCT n°2012-09 (Division et couverture des risques et suivi des engagements) et n°2014-14 (Ratio de liquidité à court terme LCR entré en vigueur en janvier 2016, dont le seuil réglementaire pour 2017 est fixé à 80%) continuent d’être respectés au 31/12/2016».

Cette évolution des revenus a permis à l’UIB de consolider sa position de 4ème banque privée tunisienne par le PNB.

Le ratio Résultat net/Fonds propres (ROE) 2016 de 22%, permet à l’UIB d’être dans les meilleures positions du secteur bancaire.

“Le parcours de l’UIB, ainsi retracé, a sanctionné positivement le cours de son titre. L’UIB représente, aujourd’hui, la 5ème capitalisation boursière du secteur. Une capitalisation qui a été multipliée par 5 entre 2008 et 2016” souligne Kamel Néji.

Pour le management de l’UIB, le plan de développement stratégique 2017-2020, aura pour objectif de renforcer l’ensemble des indicateurs de la banque et de renforcer sa volonté de différenciation.

L’UIB compte également, en s’appuyant sur le réseau du groupe Société Générale, accentuer sa stratégie d’accompagnement à l’international de ses clients et plus particulièrement en Afrique.