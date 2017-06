Lutte anticorruption : Un soutien de plus pour Youssef Chahed dans sa guerre

Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales vient de se joindre au concert d’associations/organisations ayant apporté leur “appui à l’effort du gouvernement dans son combat contre la corruption”, appelant à poursuivre la campagne anticorruption dans le cadre du strict respect de la Loi.

“Le Comité supérieur des droits de l’Homme se tient aux côtés du gouvernement dans la guerre contre la corruption, conformément aux attentes des Tunisiens”, lit-on dans un communiqué rendu public jeudi 1er juin.

Par ailleurs, ledit comité souligne que la réussite de la transition démocratique et l’instauration d’une société civile “pluraliste et démocrate” commande de respecter le droit de manifester pacifiquement conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi fondamentale. “Le droit de manifester est garanti par la nouvelle Constitution surtout lorsqu’il s’agit de revendications légitimes à caractère social et économique”, précise le Comité.