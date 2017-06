Les marins-pêcheurs de Teboulba dénoncent la contrebande du thon rouge

Des marins-pêcheurs à Teboulba (gouvernorat de Monastir) ont protesté, le 1er juin 2017, pour revendiquer une répartition équitable du quota de pêche au thon rouge.

Les protestataires appellent le gouvernement à lutter notamment contre la spéculation du secteur, car près de 11 personnes détiennent 27 autorisations de pêche du thon rouge alors qu’environ 200 pêcheurs dans la région vivent dans la pauvreté. Ils déplorent également la propagation de la pêche illicite et la contrebande du thon rouge.

Au début des années 2000, à cause de la surpêche, le thon rouge méditerranéen était menacé de disparition. Face à cette situation, des mesures ont été adoptées dans les pays de la Méditerranée visant à limiter le nombre des thoniers en mer et des quotas de pêche annuels. Entre 2008 et 2013, le nombre de thons rouges de la Méditerranée a quasiment quadruplé.