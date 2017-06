Réunie jeudi 1er juin 2017 au palais du gouvernement à la Kasbah, la Commission supérieure des négociations sociales entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (5+5) a décidé de poursuivre l’examen du dossier relatif aux travailleurs de chantiers et ceux des mécanismes 16 et 20 le vendredi 9 juin.

Selon le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, les négociations menées lors de cette séance consacrée aux travailleurs du “mécanisme 16” ont progressé. “Les points de discorde seront quant à eux discutés lors de la réunion de vendredi prochain”, a-t-il ajouté.

S’agissant de la situation des travailleurs du mécanisme 20, le responsable syndical a indiqué que l’examen de ce dossier a déjà démarré “sans pour autant aboutir sur un accord”.

“L’examen du dossier des emplois précaires qui concerne aujourd’hui près de 10 mille personnes nécessite plusieurs séances de négociations”, a-t-il souligné.

Dans une déclaration accordée jeudi à un média électronique, le Secrétaire Général Adjoint de l’UGTT Moneem Amira a indiqué que le dossier de l’emploi précaire se heurte à un certain nombre d’obstacles, ajoutant que “la partie gouvernementale est réticente quant à l’intégration dans la fonction publique vu la conjoncture difficile du pays”.

Selon lui, cette question doit prendre du temps pour pouvoir trouver des solutions à même de satisfaire toutes les parties.

La délégation gouvernementale présente lors de cette séance était composée par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, le ministre de l’Emploi, Imed Hammami, le ministre des Finances par intérim, Mohamed Fadhel Abdelkefi, et un représentant de la présidence du gouvernement.

Pour ce qui est de la délégation syndicale, elle était composée de Moneem Amira, Hfaiedh Hfaiedh, Sami Tahri et Slah Charni.