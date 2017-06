Dans cette ambiance taciturne de lutte anticorruption et de découverte du degré d’implication de personnalités d’envergure dans les pratiques de malversations et le népotisme, quelques indicateurs positifs pour ce qui est de la maîtrise des accidents de la route.

Ainsi, pendant les trois premiers mois de l’année, on a enregistré un recul de l’ordre de 8,5% des accidents en comparaison avec la même période en 2016 durant laquelle le nombre avait atteint les 2106 accidents pour revenir à 1985 cette année, soit -122.

Le nombre d’accidents mortels est resté toutefois pratiquement le même avec une différence de 6 personnes seulement: 410 en 2016 et 404 en 2017. Le nombre de blessés a, quant à lui, baissé de 183 personnes, soit 3.169 en 2016 et 2.986 en 2017.

Parmi les principales causes des accidents de la route, le manque d’attention des piétons ou celle du conducteur, l’excès de vitesse, le dépassement en ligne continue, le non-respect de la priorité, la conduite en état d’ivresse ou sans le permis de conduire ou encore le non-respect du code de la route.

La Tunisie reste l’un des pays les plus touchés par les accidents de la route. Classés depuis des années parmi les 10 premiers au monde à en être touché, elle se situe dans une moyenne de 1 mort et plus de 7 blessés pour 5 accidents.

Le pire est que nous ne voyons plus de spots télévisés sensibilisant aux dangers d’une mauvaise conduite ou encore des programmes consacrés à ce fléau. Le terrorisme et la politique politicienne feraient plus de buzz, parait-il.

A.B.A