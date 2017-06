Tourisme : Evolution de 46,2% des entrées touristiques

“La Tunisie a enregistré plus de 1,5 million d’entrées touristiques, soit une évolution de 46,2%, du 1er janvier au 20 mai 2017, par rapport à la même période en 2016. Les prémices d’une reprise du tourisme européen et notamment français et allemand, vers la destination Tunisie, se dessinent à travers les dernières statistiques publiées par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Le tourisme maghrébin reste prépondérant puisqu’il représente 60,2% des touristes arrivés au cours de cette période, au nombre de 1.148.037 personnes, en accroissement de 51,6% par rapport à la même période 2016. La part du lion revient toujours, aux algériens (628 350 entrées, en hausse de 68,3%), suivis par les libyens dont les entrées se sont élevées à 498 987 touristes (+37,2%).

S’agissant des marchés traditionnels de la Tunisie, même si les touristes européens ne représentent que 17% des entrées globales, leur nombre a augmenté de 31,1%. Les français viennent en première position avec 153.050 touristes, en évolution de 45,1%, suivis par les allemands (37.909 touristes) et les italiens (28.807 entrées). Les anglais reviennent, aussi, vers la destination Tunisie, enregistrant 8.943 entrées.

Grâce aux efforts déployés par la Tunisie pour diversifier les marchés émetteurs, le pays a pu accueillir 44.754 touristes russes, au 20 mai 2017, en progression de 2,6% par rapport à 2016.

Par ailleurs, le nombre des Tunisiens résidents à l’étranger a atteint 379.714 visiteurs, enregistrant une progression de 9,4% par rapport à l’année écoulée et portant le nombre total des entrées des non résidents à plus de 1,9 million.

Selon le rapport de la BCT, les recettes touristiques ont enregistré, à fin avril 2017, une faible progression de 5,2%, comparativement à une hausse de 46,4% des entrées des non résidents. Les recettes touristiques qui s’élèvent à 491 millions de dinars (MDT) demeurent ainsi en deçà des réalisations de 2015, qui ont atteint 783 MDT.

De même, le nombre de nuitées a enregistré une croissance, du 1er janvier au 20 avril 2017, de 31% par rapport à l’an passé, soit 714 000 nuitées.

Seule 36% de cette évolution concerne les nuitées européennes, le reste est réparti entre nuitées maghrébines, tunisiens résidents à l’étranger et marché intérieur.

Le président de l’Observatoire tunisien du tourisme (OTT), Afif Kchouk, avait déclaré à l’Agence TAP qui’il faut rester prudent même si la tendance est à l’optimisme avec tous les bons indicateurs sur l’été 2017.

“Même si les prévisions pour la saison de l’été 2017 sont bonnes pour les marchés traditionnels notamment les marchés tunisien et algérien, il faut être optimiste mais prudent à la fois, surtout que l’image de la Tunisie, qui s’est améliorée sur certains aspects, reste fragile. La visibilité sur le long terme n’est pas claire”, a-t-il relevé.

Et d’ajouter “il est impératif de travailler sur l’image de la destination. Notre pays est fondamentalement balnéaire, cette activité représente la locomotive du tourisme tunisien, si elle marche, tous les autres produits touristiques marcheront aussi. La relance dépend essentiellement, de la qualité des produits dans les hôtels (infrastructure, nourriture, accueil, propreté…….).