Foued Lakhoua, président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), a été nommé président du nouvellement créé Conseil des Chambres Mixtes. Les treize chambres membres ayant décidé que la présidence sera tournante tous les six mois, le prochain président du CCM serait Brahim Dabbeche, président de la Chambre tuniso-allemande de commerce et d’industrie.