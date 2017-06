Lutte contre la corruption : Le Conseil des Chambres mixtes appuie le gouvernement

Le Conseil des Chambres mixtes* réaffirme son soutien au président du gouvernement, Youssef Chahed, dans la lutte qu’il mène contre la corruption et la contrebande et se félicite de sa détermination à placer les intérêts de la Tunisie au-dessus de toute autre considération et de son appel à l’unité de tous les Tunisiens.

Le Conseil des Chambres mixtes considère l’engagement du gouvernement à assumer ses responsabilités et à mener cette lutte jusqu’au bout comme des signaux clairs pour préserver la stabilité du pays, sa sécurité et son développement, appelant à l’impératif de poursuivre cette lutte concomitamment avec l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion des entreprises étrangères implantées en Tunisie dont la contribution à l’investissement, au développement et à l’emploi est considérable.

Le Conseil réitère, dans son communiqué, que l’action engagée avec courage et détermination devrait être l’amorce d’une réforme globale qui ne manquera pas de restaurer la confiance des chefs d’entreprise, d’améliorer l’image de marque du site tunisien des affaires, de stimuler significativement l’investissement étranger et d’assainir le climat social dans le pays.

Le Conseil des Chambres mixtes exprime son adhésion à ce processus historique, réaffirmant son soutien aux efforts déployés qui devraient consacrer la culture du respect de la loi tout en faisant barrage à tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts supérieurs du pays, à sa sécurité et à sa stabilité.

*Le Conseil regroupe les Chambres tuniso-française, tuniso-allemande, tuniso-italienne, tuniso-britannique, tuniso-suisse, tuniso-belgo-luxembourgeoise, tuniso-américaine, tuniso-japonaise, tuniso-néerlandaise, tuniso-espagnole, tuniso-polonaise, tuniso-scandinave et tuniso-canadienne.