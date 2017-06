La CNAM disposera-t-elle enfin de sa carte électronique intelligente?

Une séance de travail consacrée au projet de la carte électronique intelligente pour les affiliés de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) s’est tenue mercredi 31 mai au ministère des Affaires sociales; réunion qui a été coprésidée par les ministres des Affaires sociales et des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, respectivement Mohamed Trabelsi et Anouar Maarouf.

Etaient également présents le secrétaire d’Etat à l’Economie numérique, Habib Dabbebi, et le président directeur général de la CNAM, Béchir Irmani.

La carte électronique intelligente de la CNAM permettra d’assurer le suivi du plafond annuel des soins et d’offrir aux patients et aux prestataires des soins l’échange électronique des données, favorisant ainsi la maîtrise des coûts.

Elle permettra aussi de limiter les problèmes de fraudes et d’abus, mieux cibler la prise en charge, bien gérer le système d’assurance maladie et réduire les délais de traitement des dossiers.

Toutefois, il faudrait rappeler que l’annonce d’une carte intelligente pour les affiliés de la CNAM ne date pas d’aujourd’hui, et comme on peut le constater, elle n’a toujours pas vu le jour. Est-ce sera la bonne cette fois-ci? Rien n’est moins sûr!

